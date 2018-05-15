CHP Cumhurbaşkanı Adayı İnce: ABD ve İsrail zulmediyor, Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır

Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanan vatandaşlara seslenen CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, konuşmasından önce Filistin'de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunup, Fatiha okunmasını istedi.

Filistin'de bir insanlık dramının yaşandığını, ABD ve İsrail'in Müslümanlara zulmettiğini vurgulayan İnce, "Ortadoğu'da kalıcı bir barış, kalıcı bir husumete dönüşüyor. Türkiye bu duruma seyirci kalamaz, kalmamalıdır. Ben cumhurbaşkanı Adayı olarak, görev başındaki Sayın Cumhurbaşkanına, bu konuda her türlü yardıma hazır olduğumu bildiriyorum. Geçmiş 16 yılda Sayın Erdoğan ve AK Parti'nin yanlış İsrail politikalarını, yanlış Ortadoğu politikalarını bu süre içinde bir kenara bırakıyorum. Bunu şimdi konuşmanın bir anlamı yoktur" diye konuştu.

"81 milyon birlikte karşı duralım"

Ortadoğu'da yaşanan zulme karşı birlik olunması gerektiğinin altını çizen İnce, "Böyle bir ortamda Türkiye tek ses olmalıdır, 81 milyon hep birlikte olmalıdır. Uluslararası vicdana aykırı ve provokatif bu eylemi hep birlikte kınamalıyız. ABD ve İsrail yalnız kalmaya mahkum olmalıdır. ABD dünkü katliama yardım ve yataklık etmiştir. Bu ateş herkesi yakacaktır. Bu nedenle tüm insanlık ayağa kalkmalıdır” dedi.

“Dik dur, biz buradayız, ben buradayım”

İnce, “Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; Mavi Marmara'da olduğu gibi 'Giderken bana mı sordun' demeyeceksen, 'İsrail'e ihtiyacımız var' demeyeceksen sonuna kadar yanındayım. Dik dur, biz buradayız, ben buradayım. Bu konuyu önümüzdeki seçimin malzemesi yapma, istismar etme. Bu insanlık ayıbına 81 milyon birlikte karşı duralım. Yani diyorum ki şov yapmayalım, gereğini yapalım, 81 milyon hep birlikte” ifadelerini kullandı.

İnce, bu süreçte Türk milletinin sorunlarının da konuşulması gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki süreçte farklı bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Mesela bu süreçte benden en fazla duyacağınız sözcük 'kalite' olacak. Yol yapıyorlar, yollar çöküyor. Hastane yapıyorlar, hemşire yok. Köprü yapıyorlar, geçmeden köprüye para ödüyoruz. Okul yapıyorlar, öğretmen yok. Dolayısıyla bir iş yapıyorlar ama ortada kalite yok" diye konuştu.

"Passolig'i kaldıracağız"

Cumhurbaşkanı seçilirse, "girişimcilik" kelimesini de sık sık telaffuz edeceğini dile getiren İnce, ülkede fason üretim yapıldığını, bunun önüne geçmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ülkede huzur ve özgürlük ortamını sağlayacaklarını anlatan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbol bile özgür değil bu ülkede. Hayalim şu, Allah'ın izni, milletin isteğiyle, 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda Passolig'i kaldıracağız. Neden kaldıracağız? Çünkü insanlar özgürce protesto etsin. Bir yıl cumhurbaşkanlığı yaptığımda, stadyuma gittiğimde, Türkiye'de işler iyiye gitmiyorsa, düzelmeye başlamamışsa, seyirci de 'yuh' çeksin cumhurbaşkanına. Ne var bunda? Onu polisle susturacağına, gönlünü alarak sustur. Onu kayıt altına alarak, tehdit ederek susturacağına, işini çözerek sustur. Size söz veriyorum, benim cumhurbaşkanlığımda Passolig kalkacak ve maça gittiğimde göreceksiniz AK Partililer de beni alkışlayacak."

İnce, cumhurbaşkanı seçilirse, polislerin sendikalı olacaklarını ve fazla mesai ücreti alacaklarını söyledi.

Sağlık hizmetlerinden 18 yaşına kadar herkesin ücretsiz yararlanacağına işaret eden İnce, kadınların iş hayatına katılımını artırmayı planladıklarını söyledi.

“Ne kadar erkek çalışıyorsa o kadar da kadın çalışacak”

Şu anda çalışanların yüzde 32'sinin kadın olduğu bilgisini veren Muharrem İnce, "Madem bu toplumun yüzde 50'si kadın, o zaman bu yüzde 32'yi beş yıl içerisinde yüzde 50'ye çıkaracağız. Eşit olacak. Modern, çağdaş bir devlet olacaksak, ne kadar erkek çalışıyorsa o kadar da kadın çalışacak. Bu ülkeyi kadınlarla ve gençlerle kurtaracağız" dedi.

İnce, vatandaşlara yönelik bazı vaatlerin eleştirildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"4 milyon Suriyeliye 40 milyar dolar para harcadılar. Bu 40 milyar dolarla ev yapsaydık, TOKİ konut yapsaydı, 2 milyon konut yapıyordu. Sen Suriyelilere 40 milyar dolar parayı nasıl bulduysan ben de bu ülkenin gençlerine, kadınlarına, çiftçilerine o parayı öyle bulacağım."

Kaynak: AA