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CHP Beyağaç İlçe Başkanlığı'nda 10 istifa

Denizli Beyağaç'da CHP İlçe Başkanlığı'nın 12 yönetim kurulu üyesinden 10'u, 24 Haziran seçimlerinde başarısız oldukları gerekçesiyle istifa etti.

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CHP Beyağaç İlçe Başkanlığında 10 istifa

CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu, yaptığı yazılı açıklamayla istifa kararını duyurdu.

Gündoğdu, ilçe yönetimi olarak istifa ettiklerini dile getirerek, toplam 12 kişiden 10'unun kendisiyle birlikte istifa ettiğini açıkladı. 

Gündoğdu, "Birilerinin bu başarısızlığı üstlenmesi gerekiyor. Beyağaç'ta CHP'nin 280 oyu, İYİ Parti'ye gitti. Beyağaç ilçe yönetimi olarak seçimde başarısız olmamız durumunda istifa edeceğimi belirtmiştim. Başarısız olduk. Denizli genelinde 30 bin oy kaybı var. Birileri bunun sorumluluğu almalı. Türkiye genelinde yüzde 3 oy kaybı var. Birileri bunun hesabını vermeli. Ankara'dan başlayıp, Denizli'ye, Türkiye yansıyan bir düşüş var. Başarısızlık varsa, başarısız olanların yerini başarılı olacak kişilere bırakması gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA

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