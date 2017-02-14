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Buradasınız : » » CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyecek

CHP Anayasa Mahkemesi'ne gitmeyecek

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliği referandumu kararıyla ilgili, "Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız." dedi.

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CHP Anayasa Mahkemesine gitmeyecek

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa değişikliği kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurmayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklamayı partisinin grup toplantısında yaptı.

Kılıçdaroğlu, "Asıl Yüce Divan, halkın divanıdır. Son söz milletindir" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımızdan tek bir şey istiyorum, Nisan'ın 16'sında yapılacak referandum, bir parti seçimi değil, bir demokrasi seçimi. Demokrasiden yana mı tavır takınacağız, otoriter yönetimden yana mı tavır takınacağız? O nedenle bütün vatandaşlarımdan istirham ediyorum, sandığa giderken düşünün. Söz konusu olan milletin egemenliğiyse bu konuda asıl Yüce Divan halkın divanıdır, milletin divanıdır. İşte bunun için Anayasa Mahkemesine başvurmayacağız."

Etiketler: Kılıçdaroğlu, anayasa mahkemesi, anayasa değişikliği, Yüce Divan, CHP
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