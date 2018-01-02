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Buradasınız : » » CHP, 36'ncı Olağan Kurultayına hazır

CHP, 36'ncı Olağan Kurultayına hazır

CHP'de, 45 ilde 428 kurultay delegesi belirlendi. Gözler en çok delegenin seçileceği İstanbul, Ankara ve İzmir il kongrelerine çevrildi.

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CHP, 36ncı Olağan Kurultayına hazır

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 3-4 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak 36'ncı Olağan Kurultay öncesi, ilçe kongreleri tamamlandı.

Adana, Denizli, Giresun, Şanlıurfa, Niğde, Düzce ve Bilecik'in de arasında yer aldığı 45 ilde kongrelerin yapıldığı CHP'de, bugüne kadar 428 kurultay delegesi belirlendi.

Partinin en yüksek karar organı olan kurultayda söz sahibi toplam bin 247 delege yer alacak.

En fazla delegeye sahip üç büyük ilden Ankara ve İzmir'de delege seçimleri bu hafta sonunda, 200'e yakın delegenin belirleneceği İstanbul'da da 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Bu arada, üç büyük kentte kongrelere sayılı günler kala il başkanlıklarına kimlerin aday olacağı hala merak konusu.

Ankara'da, İl Başkanı Adnan Keskin'in yeniden seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, İzmir ve İstanbul'da ise aday arayışları devam ediyor.

İstanbul için genç, dinamik, sokağa hakim ve parti içinde bir gruba taraf olmayacak yeni bir isim arayışında olunduğu kaydediliyor.
 

Kaynak: AA

Etiketler: Kurultay, CHP
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