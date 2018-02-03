CHP 36. Olağan Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce genel başkanlık için yarışıyor

CHP'de mükerrer oy tartışmaları devam ediyor. Divan kurulu konuşurken araya giren Muharrem İnce şöyle konuştu:

"Ben Lütufla aday olmam. Lütuf istemiyorum. Adayların delegelerin özgür iradesiyle aday olmak istiyorum.Bana imza verenlere baskı kuracaksınız. Onları mükerrer hale getireceksiniz, sonra da o mükerrerleri bana vereceksiniz. İstemiyorum. Özgür iradelerini istiyorum."

Başkanlık Divanı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

CHP 36. Olağan Kurultayı'ndan notlar

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’na katılmak için partililer sabahın erken saatlerinde salonun olduğu yere geldi. Kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Yaklaşık 600 polisin ve 200 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı Ankara Spor Salonu'nun çevresinde de atlı polisler güvenliği sağladı.

Salonun ortasına hazırlanan alanda CHP delegeleri yerlerini aldı.

Genel Başkan aday adaylarından Muharrem İnce kurultay salonuna Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi.

İnce ve eşi Ülkü İnce salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Tribündeki bazı partililerin İnce'ye karanfil attığı görüldü.

Kılıçdaroğlu ve eşi salona geldi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu kurultay salonuna geldi.

Çift, kurultay salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu'nun salona girişinde Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık kullanılan "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" şarkısı çalındı. Kılıçdaroğlu da zaman zaman şarkıya eşlik etti, eşiyle birlikte salondakilere karanfil attı.

Genel Başkanlık seçiminde diğer adaylarla yarışacak Kılıçdaroğlu daha sonra salonda delegelerin ön bölümünde adaylar için ayrılan bölüme oturdu.

Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasını yaptı. Saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda başkanlık divanına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi.

Büyükerşen'in konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kurultay'ın herkesi kucakladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin sadece sorunları dile getiren bir parti olmadığını, her sorunun üstüne kararlılıkla yürüyen ve çözüm üreten bir parti olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suriye hükümetiyle derhal temasa geçiniz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye hükümetiyle derhal temasa geçiniz. Suriye hükümeti de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Eğer Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa, akan kan duracaksa, Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor. Benzer ilişkiyi Irak Merkezi Hükümeti ile de kurmak gerekiyor. "

"Yüreğimiz, dualarımız onlarla beraber. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Biz Afrin'de bu ülke için, bayrak için, bizim için, çocuklarımız için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz."

"Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan, verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız."

"Bütün öğretmenleri toplumun en saygın kişileri haline getireceğiz. Bunun için öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız."

"Bizim belediyelerimizin verdiği hizmet bütün Türkiye'ye örnektir. Biz yerelde bütün halkımıza dostça hizmet ediyoruz. Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimde Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı, Ankara'yı ve İstanbul'u alacağız. Bir tarih yazacağız."

"CHP'ye zaman zaman haksız eleştiriler geliyor. 'Efendim, CHP vatandaşın sorunuyla ilgilenmiyor, CHP entellerin partisi' diyorlar. Onların yüzüne gözüne dursun. Senin dünyadan haberin yokken taşeron sorununu bu ülkenin gündemine hangi parti getirdi?"

"Yüzde 10 seçim barajı kalksın diye mücadele ediyoruz. Darbecilerin getirdiği sınırlamalar son bulsun diyoruz. 12 Eylül, 12 Mart darbe hukukundan hukuk sistemimizi arındıralım diyoruz."

"15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye farklı bir sürecin içine evrildi. Hepimiz hain darbe girişimine karşı ortak mücadele ettik. Bu vesileyle darbe gecesi hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz."

"Referandumu biz kazandık. Yüksek Seçim Kurulu içinde yerleştirilen çete mühürsüz bir seçimi yasal bir seçim haline getirdi. Yürürlükteki anayasa değişiklikleri gayrimeşrudur. Biz referandumla birlikte bir adalet yürüyüşü de gerçekleştirdik. Bu adalet yürüyüşünde yalnız olmadığımızı da gördük."

"Bu ülkenin darbe hukukundan arınmış, toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacı var."

Muharrem İnce: İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

"CHP'de tuzu kuru olanlar var. Mesela CHP'de tuzu kuru olanlara Çankaya, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Şişli, buraları aldı mı onlara yetiyor. Mutlu azınlıklar var."

"Halkımıza umut olmak için buradayım. Büyük değişim için buradayım"

"Kazanmaya, yenilenmeye, değişime mecburuz."

"Çocuklarımızın gençlerimizin umudu Vehhabi çölleri, Vehhabi kültürü değildir. Biz bu toprakların insanlarıyız. Yunus Emre'nin, Mevlana'nın, Köroğlu'nun, Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu kültürdür bizim geleceğimiz."

"MYK'nın hepsinin yenilenmesi lazım. İnşallah bu akşam Genel Başkan seçildiğimde o 'Evet' oyu veren MYK'nın hepsini sıfırlayacağım, yepyeni bir MYK yapacağım."

"Hedefimiz 50+1. Hedefimiz Cumhurbaşkanlığı. Ben bugün neden karşınızda adayım biliyormusunuz. İki tanesini söyleyeyim. Sandık görevlilerini seçim akşamları ağlatmamak için genel başkanlık adayıyım. İlçe başkanlarımı kaymakamların, valilerin karşısında düğme ilikletmemek için adayım. Sizi ezdirmemek için adayım. Sizi ezdirmeyeceğim."

"Bu akşam beni genel başkan seçerseniz 45 gün içinde olağanüstü tüzük kurultayını toplayacağız. İmza rezaletine son vereceğiz. Utanıyorum bu imza rezaletinden. Toplu imza törenleri olmayacak. Kurultay öncesinde benim genel başkanlığımda il başkanlarına genel başkana destek açıklaması yasak olacak."

"Bu akşam beni genel başkan yapın 45 gün içinde tüzüğü değiştireceğiz. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını 1 milyon 200 bin üye seçecek."

"Muharrem İnce sen genel başkan oldun aday olacakmısın. CHP'nin genel başkanı doğal Cumhurbaşkanı adayıdır."

"Ben kimsenin marabası değilim. Genel başkan olduğumda kimse de benim marabam olmayacak."

"İki seçimde partiyi birinci parti yapamayan genel başkan istifa etsin. Genel başkan seçildiğim zaman bunu tüzüğe yazacağız"

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce genel başkanlık için yarışıyor

Ankara Spor Salonu'ndaki kurultayda, genel başkan adayı olmak isteyenler Divan Başkanlığına delege imzalarını sundu.

Bu kapsamda, Kılıçdaroğlu ve İnce'nin yeterli imzayı toplayarak genel başkanlığa aday olduğu belirtildi.

Genel başkanlığa aday olacaklarını açıklayan eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ile eski Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk ise gerekli sayıda imzayı toplayamadı.

Mükerrer imza tartışmaları

164 delegenin imzasıyla Genel Başkan adayı gösterilen Muharrem İnce'nin başvurusunda 49 'Mükerrer imza' olduğu iddiası ediliyor. 49 delegenin iki adaya da imza attığı öne sürülüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devreye girmesi sonrasında Muharrem İnce'nin resmen aday olduğu belirtildi.

İnce: Bu bir algı operasyonudur, benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok

İddialar üzerine gazetecilere açıklama yapan İnce, "Mükerrerlerin neden hepsi bana yazılıyor. Neden Kemal Kılıçdaroğlu'na yazılmıyor. Böyle bir şey olmaz. Orada yeterli sayıda imza var. Algı operasyonu yapmak istiyorlar. Ben kurultayı aldım. Salonu gördüler. Benim kurultayı alacağımı görüyorlar. Şuraya oynuyorlar; "Bak imzası bile eksik ama biz ona lütufta bulunuyoruz. Benim kimsenin lütfuna ihtiyacım yok. İmzalarını da geri çeksinler. İstemiyorum kimsenin imzasını. Bu bir algı operasyonudur. Yürekleri varsa çıksınlar salona Muharrem İnce'ye imza verecek olanları sorsunlar. Bakalım kaç katı görüyorlar. O insanlar kurultayı başlarına yıkar onları. Bunların hiçbirisi doğru değil. Medyaya şunu söylüyorum. Akşam sonuçlar açıldığında yeterli imza varmıydı yokmuydu görürsünüz." dedi.

Kaynak: AA/DHA/TRT Haber