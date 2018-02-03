CHP 36. Olağan Kurultayı: Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce genel başkanlık için yarışacak

Ümit Kocasakal, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Alparslan Çabuk genel başkanlık için delegeden yeterli oy alamadı.

CHP 36. Olağan Kurultayı'ndan notlar

CHP’nin ‘Adalet ve Cesaret’ temalı 36’ncı Olağan Kurultayı’na katılmak için partililer sabahın erken saatlerinde salonun olduğu yere geldi. Kurultayı izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında salona alındı.

Yaklaşık 600 polisin ve 200 özel güvenlik görevlisinin görev yaptığı Ankara Spor Salonu'nun çevresinde de atlı polisler güvenliği sağladı.

Salonun ortasına hazırlanan alanda CHP delegeleri yerlerini aldı.

Genel Başkan aday adaylarından Muharrem İnce kurultay salonuna Kılıçdaroğlu'ndan önce geldi.

İnce ve eşi Ülkü İnce salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Tribündeki bazı partililerin İnce'ye karanfil attığı görüldü.

Kılıçdaroğlu ve eşi salona geldi

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu kurultay salonuna geldi.

Çift, kurultay salonun ortasında kurulan platformda yürüyerek partilileri selamladı. Kılıçdaroğlu'nun salona girişinde Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirilen yürüyüşte sık sık kullanılan "Geliyoruz zincirleri kıra kıra" şarkısı çalındı. Kılıçdaroğlu da zaman zaman şarkıya eşlik etti, eşiyle birlikte salondakilere karanfil attı.

Genel Başkanlık seçiminde diğer adaylarla yarışacak Kılıçdaroğlu daha sonra salonda delegelerin ön bölümünde adaylar için ayrılan bölüme oturdu.

Kılıçdaroğlu, kurultayın açılış konuşmasını yaptı. Saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda başkanlık divanına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen seçildi.

Büyükerşen'in konuşmasından sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, kurultay'ın herkesi kucakladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin sadece sorunları dile getiren bir parti olmadığını, her sorunun üstüne kararlılıkla yürüyen ve çözüm üreten bir parti olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Suriye hükümetiyle derhal temasa geçiniz

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Suriye hükümetiyle derhal temasa geçiniz. Suriye hükümeti de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana biz de Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Eğer Suriye'de toprak bütünlüğü sağlanacaksa, akan kan duracaksa, Suriye devletiyle, hükümetiyle derhal ilişki kurmak gerekiyor. Benzer ilişkiyi Irak Merkezi Hükümeti ile de kurmak gerekiyor. "

"Yüreğimiz, dualarımız onlarla beraber. Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Biz Afrin'de bu ülke için, bayrak için, bizim için, çocuklarımız için mücadele eden Mustafa Kemal'in Mehmetçiklerine buradan selam gönderiyoruz."

"Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Lozan, verdiğimiz milli kurtuluş savaşının onur belgesidir. O onur belgesini hiç kimseye tartıştırtmayız."

"CHP "Yurtta barış, dünyada barış" diyen bir partidir."

"Bütün öğretmenleri toplumun en saygın kişileri haline getireceğiz. Bunun için öğretmenler meslek kanunu çıkaracağız."

"Bizim belediyelerimizin verdiği hizmet bütün Türkiye'ye örnektir. Biz yerelde bütün halkımıza dostça hizmet ediyoruz."

"Allah'ın izniyle önümüzdeki seçimde Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı, Antalya'yı, Mersin'i, Adana'yı, Ankara'yı ve İstanbul'u alacağız. Bir tarih yazacağız."

"CHP'ye zaman zaman haksız eleştiriler geliyor. 'Efendim, CHP vatandaşın sorunuyla ilgilenmiyor, CHP entellerin partisi' diyorlar. Onların yüzüne gözüne dursun. Senin dünyadan haberin yokken taşeron sorununu bu ülkenin gündemine hangi parti getirdi?"

"Yüzde 10 seçim barajı kalksın diye mücadele ediyoruz. Darbecilerin getirdiği sınırlamalar son bulsun diyoruz. 12 Eylül, 12 Mart darbe hukukundan hukuk sistemimizi arındıralım diyoruz."

"15 Temmuz darbe girişimi ile Türkiye farklı bir sürecin içine evrildi. Hepimiz hain darbe girişimine karşı ortak mücadele ettik. Bu vesileyle darbe gecesi hayatını kaybeden şehitlerimize rahmet, gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz."

"Referandumu biz kazandık. Yüksek Seçim Kurulu içinde yerleştirilen çete mühürsüz bir seçimi yasal bir seçim haline getirdi. Yürürlükteki anayasa değişiklikleri gayrimeşrudur. Biz referandumla birlikte bir adalet yürüyüşü de gerçekleştirdik. Bu adalet yürüyüşünde yalnız olmadığımızı da gördük."

"Kurultaydan sonra hepiniz Anadolu'ya ve Trakya'ya dağılacaksınız. Bana soracaksınız, "bize ne görev düşüyor" diye soracaksınız. Sizlere çok büyük görevler düşüyor. Her birinize tek tek görev vereceğim. Bu görevin arkasında durup mücadele edeceksiniz."

"Bu ülkenin darbe hukukundan arınmış, toplumsal uzlaşmaya dayalı yeni bir anayasaya ihtiyacı var."

Kılıçdaroğlu ve İnce arasında yarış bekleniyor

CHP'de şimdiye kadar Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dışında Yalova Milletvekili Muharrem İnce, eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, eski CHP İstanbul Ümraniye İlçe Başkanı Alparslan Çabuk genel başkanlığa aday adayı olduğunu açıklamıştı.

Parti tüzüğüne göre, genel başkanlığa aday olmak isteyenlerin toplam delegenin yüzde 10'unun imzasını alması gerekiyor. Buna göre aday adaylarının 126 delegenin imzasıyla başkanlığa aday olabilecek.

Divan Başkanlığına Büyükerşen önerilecek

Kurultayın Divan Başkanı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen olması bekleniyor. Büyükerşen'in ortak imza ile aday gösterileceği belirtiliyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, dün yaptığı açıklamada şehitlerin olduğu bir ortamda kurultaya coşku katacak etkinlikleri iptal ettiklerini ifade etmişti.

Kaynak: AA/DHA/TRT Haber