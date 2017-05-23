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Buradasınız : » » Cezaevindeki FETÖ sanığından "suçlamaları kabul etmeyin" notu

Cezaevindeki FETÖ sanığından "suçlamaları kabul etmeyin" notu

FETÖ sanığının farklı koğuşta kalan FETÖ sanığına iletmek istediği not cezaevi yetkililerince ele geçirilerek, mahkemeye gönderildi.

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Cezaevindeki FETÖ sanığından &quot;suçlamaları kabul etmeyin&quot; notu

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 26'sı tutuklu 35 sanığın yargılanmasına başlandı.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Faruk Şener, tutuklu sanıklardan birinin farklı koğuştaki FETÖ sanığına göndermek istediği yazılı notun cezaevi yetkililerince ele geçirildiğini söyledi.

Şener, "Duruşumuz net. Suçlamaları kabul etmeyeceğiz. İmtihan sertleşiyor, gerekirse kalan ömrümüzü burada geçireceğiz. Sadakat testinden geçiyoruz. Haftaya salı mahkememiz var. O mahkemeye gideceğiz. En azından adamlık görsünler." notunun mahkemeye ulaştığını ve bunu kimin yazdığını sordu.

Sanıklardan Hüseyin Uğur Yazıcı, notu kendisinin yazdığını itiraf etti. Yazıcı'nın notunu kayda geçiren mahkeme heyeti, diğer sanıklardan savunma yapmalarını istedi.

Duruşma sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Etiketler: eskişehir, fetullahçı terör örgütü, mahkeme
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