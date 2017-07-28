Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan 'Ozon Tabakası'na koruma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Yönetmelik'te değişiklik yaptı.

Söz konusu yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, saç spreyleri, tıraş köpükleri ve jelleri, vücut deodorantları ile ter önleyici deodorantlar, sprey boya ve cilalar, sprey şeklindeki aerosoller, slikon aerosoller ve yangın söndürme cihazlarının, kontrol altına alınan kimyasalları taşıması durumunda ithalatına yasak getirildi.

Kontrol altına alınan kimyasallar arasında ise diklordiflormetan, klorodiflorometan, karbontetraklorür, bromodiflorometan gibi maddeler bulunuyor.

Öte yandan söz konusu ürünlerin ithalatı öncesinde, kontrol altına alınan kimyasalları içermediğinin tespit edilmesi için, ithalat öncesinde gümrük laboratuvarlarında analiz yaptırılması gerekiyor.

Bu yapılmadığı takdirde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek üniversiteler veya kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, tüm masrafları ithalatçı tarafından ödenmek koşuluyla analiz yaptırılacak.