  • 24 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Cep telefonu abonelerinin sayısı 75 milyonu geçti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Türkiye'de cep telefonu abonelerinin sayısı 75 milyonu, 4.5G abonelerinin de 52 milyonu geçtiğini söyledi.

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Cep telefonu abonelerinin sayısı 75 milyonu geçti

Mobil iletişimde ulaşılan sayıları Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan açıkladı.

Türkiye'de cep telefonu abonelerinin sayısı 75 milyonun üzerine çıktığını kaydeden Arslan şunları söyledi.

"4.5 G hizmetlerinden yararlanan abone sayısı 1 yılda 52 milyonu geçti. Bunun 3'te birinden fazlasını cihazların uygun olması durumunda aktif kullanıcı olduğunu biliyoruz. Mobil abone sayısı da neredeyse nüfusa denk, 75 milyon üzerine çıktığı bir gerçek. Mobil abone yoğunluğu yüzde 94'ü aştı. Makineler arası iletişim abone sayısı 4 milyona ulaştı. Türkiye haberleşme ve bilgi teknolojileri konusunda dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu. Ancak geniş bant mobil abone, geniş bant erişim imkanı sağlayan fiber ve mobil altyapıları gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alarak daha hızla kurmamamız gerekiği de hepimizin malumları." TRTHABER

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan
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