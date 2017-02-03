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Cenevre toplantısı öncesi Suriye muhalefeti Ankara'da

Suriye muhalefetinin askeri ve siyasi temsilcileri, bu ay Cenevre'de yapılması öngörülen görüşmelere hazırlanmak için Ankara'ya geldi

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Cenevre toplantısı öncesi Suriye muhalefeti Ankarada

Suriye muhalefetinin temsilcileri, bu ay içinde Cenevre'de yapılması planlanan görüşmeleri istişare etmek için Ankara'ya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileri, Cenevre görüşmelerini değerlendirmek üzere bakanlıkta bir toplantıya katılacak.

Toplantıda, Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes Abde, Astana toplantısına katılan askeri grupların temsilcileri, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve Suriye Türkmen Meclisi başkanları hazır bulunacak.

23-24 Ocak'ta Türkiye ve Rusya öncülüğünde Astana'da düzenlenen toplantının sonuçlarının da ele alınacağı belirtilirken bazı Dürzi ve Alevi şahsiyetler ile din alimlerinin de toplantıya katılacağı kaydedildi.

Etiketler: Cenevre, suriye, Cenevre görüşmeleri
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