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Cemaat önderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik

Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Ateşyan ile Musevi Hahambaşı Haleva, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti.

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Cemaat önderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğana tebrik

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Oy verme işleminin 17.00’de bitmesinin ardından sandıklar açılmaya başladı. Sandıkların yüzde 90’dan fazlası açıldı. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimleri önde götürüyor.

Türkiye Ermenileri Patrik Vekili Aram Ateşyan, Musevi Hahambaşı İshak Haleva, Ermeni Katolik Ruhani lideri Levon Zekiyan, Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutladı.

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ile Katolik Süryani Patrik Vekili Orhan Abdulahad Çanlı da Erdoğan'ı başarısından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA

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