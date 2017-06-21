Çelik'ten 'kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesi'ne ilişkin açıklama

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturmaya ilişkin "Savcının da talimatıyla numuneler alındı ve büyük ihtimalle o numunelerde askerlerimizin karşı karşıya kaldığı bu vahim durumun gıda ile ilişkisi nedir ne değildir, yarın laboratuvarlardan neticelerini alıp kamuoyuyla paylaşmış olacağız." dedi.

Çelik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından sektör temsilcilerine yönelik TMO Güvercinlik Tesislerinde düzenlenen iftar programına katıldı.

Konuşmasına katılımcıların ramazan ayını tebrik eden Çelik, Kadir Gecesi'nin "bin aydan daha hayırlı bir gece" olduğunu vurguladı.

Çelik, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin soruşturma hakkında bilgi paylaştı.

"Yaklaşık 6 bin 800 denetim elemanıyla Türkiye'yi gıda ürünlerini denetliyoruz. Geçen yıl 900 bin denetim yapılmış, bu yıl 1 milyonu aşacağız. Denetimlerde bir sorun yok." diyen Bakan Çelik, şöyle devam etti:

"Ama Manisa'da meydana gelen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bir olay ve denetimleri de TSK kendisi yapıyor. Olay meydana geldiğinde hemen arkadaşlarımız gittiler ama TSK bünyesinde denetim olduğu için o gün bir katkı sunamadık. Ama ikincisinde savcının da talimatıyla numuneler alındı ve büyük ihtimalle o numunelerde askerlerimizin karşı karşıya kaldığı bu vahim durumun gıda ile ilişkisi nedir ne değildir, yarın laboratuvarlardan neticelerini alıp kamuoyuyla paylaşmış olacağız."

"Buğday fiyatlarında sorun yok"

Bakan Çelik, TMO'nun alımlara başladığını, buğday fiyatlarını yakından takip ettiklerini ve şu anda bir sorun olmadığını belirterek, üreticinin aleyhine herhangi bir ihtiyaç olduğunda hızlı şekilde müdahale edebileceklerini söyledi.

Gıda sektörü temsilcilerine seslenen Çelik, "Üreticinin zarar ettiği yerde sistem çalışmaz, üretici kazanacak ki piyasa ayakta durabilsin. Ama bu süreç içerisinde spekülatif hareketlere girenler, yem fiyatlarına kendi kafasına göre ayar çekenler de var, bedelini ödeyecekler. Et fiyatlarıyla ilgili bütün marketlerde kıyma 33, kuşbaşı 36 lira. Ama bazılarında 45 lira. Nedir bunun izahı? İzahı yok. Ramazan geldi, yaz geldi, kurbana gidiyoruz, fırsattan istifade. Tarım sektöründe fırsattan istifadeciliğe yer yok. Bedelini ödeyecekler. Bütün enstrümanlarımızı devreye koyarız, gerek bitkisel, gerek hayvansal üretimde 80 milyonun hukukunu düşünmeyenler kendi kasalarıyla keselerinin başlarına geçtiğini görürler. Herkes kazansın ama kazanma ölçüleri içerisinde kazansın. Hak etmediği kazancın peşinde kimse koşmasın." şeklinde konuştu.