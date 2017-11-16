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Buradasınız : » » Çelik ve Akar 'Halifax Güvenlik Forumu'na katılacak

Çelik ve Akar 'Halifax Güvenlik Forumu'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.

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Çelik ve Akar Halifax Güvenlik Forumuna katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Orgeneral Akar, Halifax Güvenlik Forumu, AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik
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