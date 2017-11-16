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Çelik ve Akar 'Halifax Güvenlik Forumu'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.

16 Kasım 2017 Perşembe 15:13



