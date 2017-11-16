Çelik ve Akar 'Halifax Güvenlik Forumu'na katılacak

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.
Kaynak: AA
AB Bakanı ve Başmüzakereci Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-19 Kasım tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek "Halifax Güvenlik Forumu"na katılmak üzere Türkiye'den ayrıldı.
Kaynak: AA