Çelik: Esed katliam siyasetine son vermeli

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Suriye'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah saldırılarına ilişkin, "Bu katliamlar karşısında, bütün dünyanın bu katliamları durduracak bir güç kullanımına gitmesi lazım. Şimdiye kadar hep siyasi çözümden bahsettik fakat Esed'in siyasi çözüm süreçlerini nasıl tıkadığı biliniyor. Siyasi çözümün canlı olduğu zamanlara Esed'in verdiği cevap kimyasal silahlar oluyor." dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, Esed rejiminin kullandığı kimyasal silah saldırılarının, herkesin canını acıttığını söyledi.

Burada dünyanın vicdanına hitap etmek gerektiğini belirten Çelik, "Daha önce bu meseleler ilk başladığında, 'Esed hava kuvvetlerini kullanırsa bu kırmızı çizgimizdir' dediler. Hava kuvvetlerini kullandı, kimse müdahale etmedi. Arkasından 'kimyasal silah kullanırsa kırmızı çizgimizdir' denildi. Esed kırmızı çizgiyi yine ihlal etti, yine kimse müdahale etmedi." diye konuştu.

Astana ve Viyana süreçlerinde bazı ülkelerden, "Esed'in değişmesi artık önceliğimiz değil" veya Esed'in kalmasına ışık yakar şekilde, "Esed'in pozisyonuna Suriye halkı karar verir" gibisinden muğlak ve meseleyi geçiştirir cümleler kurulduğunu anlatan Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Esed'in bu aşamada bütün bunlardan cesaret alarak yeni bir kimyasal saldırı gerçekleştirmesi çok çarpıcı ve bütün insanlığın içini acıtan bir tablo ortaya çıkardı. Bazıları, 'Bazı ülkeler artık Esed'in kalması yönünde veya Esed'in gitmesinin bir öncelik olmadığı yönünde bir açıklama yaparken, Esed niye böyle mantıksız bir saldırıyı yapsın?' diyorlar. Zaten Esed'de mantık aramak, Esed gibi şimdiye kadar halkını katleden bir katliam rejiminin patronunda mantık aramak, başlı başına ahlaki ve siyasi bir sorundur. Şimdi gelinen nokta nedir? Cüretkar şekilde bunu kullanıyor, bu kimyasal silahları. Peki kimyasal silahlar kullanmadığı zaman ne yapıyor? Bu sefer normal bombalarla öldürüyor. Yani kimyasal silahlarla öldürülmesi karşısında gösterilen infial, aynı katliamı normal bombalarla, normal metotlarla gerçekleştirdiği zaman niye gösterilmiyor? Kimyasal silahlarla bu kadar insanı öldürdüğü zaman verilen tepki çok daha fazla insanı, çok daha vahşi yöntemlerle ve normal bombalarla, normal silahlarla öldürdüğü zaman niye verilmiyor?"

"Koskoca kadim bir halk orada kayboluyor"

Bakan Çelik, Esed rejiminin yaptığı katliamların yöntemine değil, katliamın kendisine tepki verilmesi gerektiğine işaret ederek, "Burası artık dünya düzeninin test edildiği bir yer. Bir dünya düzeninden, uluslararası hukuktan, insanlık vicdanından bahsedeceksek, bu duruma bir çare bulunması gerekiyor. Büyük güçlerin vekalet savaşıyla buradaki durumun artık yönetilmesi mümkün değil. Koskoca kadim bir halk orada kayboluyor, bir devlet yok oluyor, bütün bir alt yapısı yok oluyor ve olan Suriye halkına oluyor. Meselenin, katliamın yöntemine değil, katliamın kendisine tepki vermek şeklinde konumlandırılması lazım." ifadelerini kullandı.

Katliamların durdurulması için dünyanın adım atması gerektiğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu katliamlar karşısında, bütün dünyanın bu katliamları durduracak bir güç kullanımına gitmesi lazım. Şimdiye kadar hep siyasi çözümden bahsettik fakat Esed'in siyasi çözüm süreçlerini nasıl tıkadığı biliniyor. Siyasi çözümün canlı olduğu zamanlara Esed'in verdiği cevap kimyasal silahlar oluyor. Tabii ki siyasi çözüm olmalı, esas olan siyasi çözümdür. Esed siyasi çözüme çalışılacağı, siyasi çözümün güçleneceği bir ortama da müsaade etmiyor. Siyasi çözüm belli bir aşamaya geldiği zaman Esed buna bir katliamla veya bir kimyasal silah saldırısıyla cevap veriyor. Dolayısıyla önce Esed'in bu kimyasal silah veya normal silahlarla insan öldürme şeklindeki katliam siyasetine son verilmesi gerekir. Aksi takdirde siyasi çözüm hiçbir şekilde hayata geçmeyecek."