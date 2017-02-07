"Cazibe Merkezleriyle Türkiye şahlanacak"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Cazibe Merkezleri Programı sayesinde Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin Türkiye'nin şahlanacağını belirterek, "Bizim kitabımızda geri kalmışlık yok. Biz onu bitirdik artık." dedi.

Bakan Elvan, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda ciddi manada bir büyüme içerisinde olduğunu dile getirdi.

Ülkenin kalkınmasına katkı sunmak isteyen yatırımcıya ve üreticiye hükümet olarak destek verdiklerini hatırlatan Elvan, her bakanlığın 2017 yılı için ayrı ayrı projelerinin bulunduğunu kaydetti.

Bu yılı fırsat yılı olarak nitelendiren Elvan, "2017 yılı yatırım için son derece fırsatları olan bir yıl. Cazibe Merkezleri Programımız var. Yine bu yıl yeni yatırım yapmak isteyenlere özel Ekonomi Bakanlığımız program uygulamaya başladı. Bunun dışında Maliye Bakanlığımız, 2017 yılında yatırım yapacaklara yönelik bir takım vergisel avantajlar sağladı. 2017 yılı, yatırımcılar için iş dünyası için bir fırsat yılıdır. Gelsinler bur yatırımları değerlendirsinler. Biz de gereken desteği verelim." diye konuştu.

"Yatırımcılar programa çok ilgi gösteriyor"

Elvan, kısa süre önce faaliyete geçirdikleri Cazibe Merkezleri Programı'na yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Şanlıurfa'da programın detaylarını paylaştıkları toplantıda 200 kişilik salondan 60 kişinin yatırım yapmaya karar verdiğini aktaran Elvan, hem bölge içinden hem de bölge dışından çok sayıda yatırımcının programdan faydalanmak istediğini kaydetti. Elvan, "Program sayesinde Türkiye şahlanacak, Şanlıurfa şahlanacak, Doğu ve Güneydoğu şahlanacak. Bizim kitabımızda geri kalmışlık yok. Biz onu bitirdik artık. Türkiye şahlanacak, bu bölge şahlanacak." ifadelerini kullandı.

"Her aşamada destek"

Yatırımcının ve iş adamlarının programa ilişkin sorularının tek tek yanıtlandığını anlatan Elvan, her türlü detayı müteşebbis adaylarına iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Programın her aşamasında destekler bulunduğuna dikkati çeken Elvan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cazibe Merkezleri Programı'nın en cezbedici yönü işin başından sonuna kadar, yani yatırımın başından üretim aşamasına kadar her aşamada devlet destek veriyor. Devlet vatandaşın yanında, vatandaşla birlikte o yatırımı gerçekleştiriyor. Biz her zaman vatandaşın yanında olacağız. Yatırım yapmaya başladığı andan itibaren o yatırımcının, girişimcinin yanında olacağız. Onunla birlikte yatırımı gerçekleştireceğiz."