  • 06 MART 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Çavuşoğlu’nun Hamburg’da konuşma yapacağı salon değiştirildi

Çavuşoğlu’nun Hamburg’da konuşma yapacağı salon değiştirildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun, Almanya’nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı salon yeterince yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi.

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Çavuşoğlunun Hamburgda konuşma yapacağı salon değiştirildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, yarın Almanya'nın Hamburg kentinde konuşma yapacağı "Plaza Event Center" adlı salon yeterince yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi.

Hamburg kenti Mitte Belediyesinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, değişikliğine güvenlik sebeplerini gösterdi.

Wilhelmsburg semtinde bulunan salonda yangın alarm sisteminin bulunmadığını ileri süren sözcü, yeni bir emre kadar bu salonun kullanılamayacağını belirtti.

Yeni salon yarın açıklanacak

Bu arada Çavuşoğlu'nun konuşması için başka bir salonun ayarlandığı ancak bunun yarın açıklanacağı öğrenildi.

Daha önce de Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Perşembe günü konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin de pazar günü Köln kentinde yapacağı bir program da salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği duyrulmuş, ancak etkinlik başka bir salonda gerçekleştirilmişti. 

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, dış işleri bakanı, hamburg, almanya
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