Çavuşoğlu'nun Filistin için telefon diplomasisi devam ediyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze sınırında çıkan olaylarla ilgili görüş alışverişi için çeşitli ülkelerdeki mevkidaşlarıyla telefon diplomasisini sürdürüyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Bakan Çavuşoğlu, gelişmelere ilişkin son olarak Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed bin Muhammed Al Halife, Nijerya Dışişleri Bakanı Geoffrey Onyeama, İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lindiwe Sisulu ve Uganda Dışişleri Bakanı Sam Kutesa ile ayrı ayrı telefonda görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce aldığı karar doğrultusunda, ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta resmen Kudüs'e taşıması bölgede infiale yol açtı.

İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 62 Filistinliyi şehit etti, 3 bin 188 Filistinliyi de yaraladı.

İsrail'in Filistinlilere saldırısına sert tepki gösteren Türkiye, şehit Filistinliler için 3 günlük milli yas kararı aldı.

Kaynak: AA