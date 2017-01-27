Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın darbeci 8 askerin iade talebinin reddedilmesi ile ilgili kararını, "hukuki değil siyasi bir karar" olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu "bu karar, iki ülke arasındaki ilişkileri ister istemez etkileyecektir" dedi.

Antalya'da TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“8 tane hain, darbeci. Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain. Adi bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın darbecilere ve teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok. Onların adil bir şekilde yargılanması lazım. Yargılanabilmesi için de iade edilmesi gerekiyor. Yunanistan ile anlaşmamız var. Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri delilleri her şeyi verdik. O nedenle bu karar hukuki bir karar değil. Bu karar siyasi bir karardır. Tepkimizi gösteriyoruz. Uygulamada da göstereceğiz. Biz de neler yapacağız bunu değerlendiriyoruz. Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere darbecilere hainlere destek çıkan ülkeye biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."

