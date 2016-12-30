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Çavuşoğlu'ndan Suriye'de ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor." ifadelerinde bulundu.

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Çavuşoğlundan Suriyede ateşkes açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ateşkesin Suriye geneline yayılması için dün mutabakata varıldı. Biz bu mutabakatın garantörüyüz. Suriye'deki muhalif grupların imzaladığı 2 belgenin garantörü Türkiye ve Rusya. Rejimin imzaladığı belgenin garantörü ise Rusya. İran'ın da Moskova'da söz verdiği ve ortak metne katıldığı gibi özellikle Hizbullah, Şii gruplar ve rejim üzerinde nüfuzunu olumlu yönde kullanması gerekiyor." dedi.

"Mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmek gerekiyor"

Suriye'de ateşkesin tamamlayıcı adımı siyasi sürecin de başarılı olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bundan sonraki süreçte ateşkesin kalıcı olması kadar bunun tamamlayıcı adımı olan siyasi sürecin de başarılı olması gerekiyor. Rejimin heyetiyle muhalif grupların heyetlerini Astana'da bir araya getirmek için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Putin telefonda prensip olarak anlaşmıştı. Biz de Lavrov ile bunun koordinasyonunu yapıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Putin'in bizlere olan talimatlarıyla. Bununla ilgili de mutabakat imzalandı fakat mutabakatın imzalanması yetmez, hayata geçirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, suriye, Suriye ateşkes, Astana
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