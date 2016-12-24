Çavuşoğlu'ndan 'Karlov suikastı' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik terör saldırısını kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp, hesabını soracaklarını bildirdi.

Çavuşoğlu, EXPO 2016 Antalya'daki kongre merkezinde Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) tarafından düzenlenen "Antalya Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması 2015" töreninde, ödül alan Antalyalı gazetecileri kutladığını söyledi.

"Rusya ile ilişkilerimizi tekrar bozmak istediler" diyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, terör saldırısı, suikast sonucunda hayatını kaybetti. Kendisini ülkemizden en iyi şekilde uğurladık ve Moskova'da da en iyi şekilde karşıladık. Putin'in söylediği gibi olayın arkasında ne var biliyoruz. Kısa süre içinde her yönüyle aydınlığa çıkartıp hesabını da soracağız. Sayın Putin'in de Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi bu olay ilişkilerimizi bozamayacak."

Gazetecilerin bazen kendilerini eleştirdiğini bazen de övdüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Gazetecilerle her zaman ölçülü bir dostluğumuz oldu. İnternet gazeteciliğiyle ilgili düzenleme getirilmesi isteniyor. Hiçbir özgürlük sınırsız değildir. Sınırsız olduğu yerde en çok rahatsız olan da gazeteci arkadaşlarımız oluyor. Avrupa Konseyi'nin internet gazeteciliğinde çerçeveyi çizen tavsiye kararı var. Özgürlük ve mahremiyetin korunması çerçevesinde bir düzene sokulması lazım. Herkesin de gelişi güzel yapmaması gerekiyor." diye konuştu.