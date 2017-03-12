Çavuşoğlu'ndan Hollanda'daki skandal için telefon diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hollanda'daki gelişmelere ilişkin İngiltere Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı Pedro Agramunt ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu ayrıca Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans ile de telefonda üç kez konuşma gerçekleştirdi.

Hollanda yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Hollanda'da yaşayan Türk toplumuyla ve diplomatik temsilcilerle bir araya gelmek amacıyla yapacağı ziyaretleri engellemişti.