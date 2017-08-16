  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Adil Öksüz notası' açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya 'Adil Öksüz notası' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Çavuşoğlundan Almanyaya Adil Öksüz notası açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TRT Haber'de TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar Taşkın Koç'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna, hatta nerede yaşadığına dair bazı haberler çıkmaya başladı. Biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Almanya'ya resmi olarak bir nota verdik. Bu kişinin varsa, Almanya'da tespit edilmesi ve bir an evvel tutuklanarak Türkiye'ye iade edilmesini istedik." dedi.

Çavuşoğlu, IKBY'nin referandum kararı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"IKBY'nin referandum kararından geri adım atmasını beklediklerini belirterek, "Ülke (Irak) bu kadar sorun yaşarken bağımsızlık referandumu ülkedeki durumu daha kötüye götürür. Allah korusun iç savaşa kadar götürür."

Etiketler: dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, TRT, trt haber, TRT Haber ve Spor Yayınları Dairesi Başkanı Yaşar , adil öksüz
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