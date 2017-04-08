  • 08 NISAN 2017, CUMARTESI

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Çavuşoğlu'ndan ABD'nin Suriye operasyonuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesine ilişkin, "En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım." dedi.

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Çavuşoğlundan ABDnin Suriye operasyonuna ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesine ilişkin, "Sadece bir hava üssüne müdahale, eğer devamı gelmezse, yani bu rejimi Suriye'nin başından uzaklaştırmazsak kozmetik bir müdahale olarak kalır. 'Oraya müdahale ettik, durduk' olmaz. En ideali siyasi çözümdür ve bir an önce geçiş hükümetini Suriye'ye getirmemiz lazım." dedi.

Çavuşoğlu, "İnşallah Suriye'ye istikrar, barış gelir ve inşallah Suriye'nin yeniden inşasında Türkiye çok önemli rol oynayacaktır. Bu süreçte güvenli bölgelerin oluşması, geliştirilmesi konusunda şu anda tüm dünya ne demek istediğimizi anlamaya başladı." diye konuştu.

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