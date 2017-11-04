Çavuşoğlu'dan Batı Trakya Türkleri'ne 'yalnız değilsiniz' mesajı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri'nin azınlık haklarından en iyi şekilde yararlanması için gereken adımları attıklarını söyledi.

Gümülcine'de Batı Trakya Türk azınlığına hitap eden Çavuşoğlu, "Mahsun olmayın, yeise kapılmayın çünkü biz varız, Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her iki ülkede karşılıklı olarak yaşam mücadelesi veren azınlıklar konusundaki hususları bütün detaylarıyla konuştuk. Biz bu noktada adımlarımızı atıyoruz, vakıflar konusunda attık, eğitim hususunda attık. Sizler de burada yaşamakta olan 150 bin batı Trakya Türk Müslüman azınlığı olarak sadece vatandaşlık haklarından değil, aynı zamanda azınlık haklarından da optimum seviyede yararlanmanız için Yunanistan Devleti nezdinde elimizden gelen bütün alternatifleri konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz."

Kaynak: TRT Haber