  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çavuşoğlu'dan Batı Trakya Türkleri'ne 'yalnız değilsiniz' mesajı

Çavuşoğlu'dan Batı Trakya Türkleri'ne 'yalnız değilsiniz' mesajı

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Gümülcine'de Batı Trakya Türk azınlığına hitap etti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Yunanistan'da yaşayan Batı Trakya Türkleri'nin azınlık haklarından en iyi şekilde yararlanması için gereken adımları attıklarını söyledi.

Gümülcine'de Batı Trakya Türk azınlığına hitap eden Çavuşoğlu, "Mahsun olmayın, yeise kapılmayın çünkü biz varız, Türkiye Cumhuriyeti var" dedi.

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her iki ülkede karşılıklı olarak yaşam mücadelesi veren azınlıklar konusundaki hususları bütün detaylarıyla konuştuk. Biz bu noktada adımlarımızı atıyoruz, vakıflar konusunda attık, eğitim hususunda attık. Sizler de burada yaşamakta olan 150 bin batı Trakya Türk Müslüman azınlığı olarak sadece vatandaşlık haklarından değil, aynı zamanda azınlık haklarından da optimum seviyede yararlanmanız için Yunanistan Devleti nezdinde elimizden gelen bütün alternatifleri konuşuyoruz ve değerlendiriyoruz."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER