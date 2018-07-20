Çavuşoğlu: Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini öğreniyorlar

Türkiye-Hollanda ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İki ülkenin Dışişleri bakanları önce Brüksel'de sonra telefonda görüştü.

Yaklaşık bir buçuk yıl önce başlayan gerginlik sona erdi. Türkiye ile Hollanda, ilişkileri karşılıklı olarak normalleştirme kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kararı TRT Haber'e değerlendirdi.

"Hollanda ilişkilerin düzelmesi için mektup yolladı"

İlişkilerin normalleşmesi için mutabakata varıldığını açıklayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Hollanda bir mektup gönderdi ve ilişkilerin normalleşmesi ile ilgili son derece olumlu bir mektuptu. Daha sonra Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştük. Önümüzdeki süreçte bir araya gelme konusunda teyitleştik."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesi kararını @trthaber 'e değerlendiriyor.https://t.co/UXMQJ40xzo — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Temmuz 2018

"Eş zamanlı yeni büyükelçiler atanacak"

Bakan Çavuşoğlu, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok'un Türkiye’yi ziyaret edeceğini söyledi.

"Hangi adımların atılacağı kararlaştırılacak. Büyükelçilerin tekrar atanması konusunda da mutabakat sağlandı. Önümüzdeki süreçte en kısa sürede eş zamanlı olarak yeni büyükelçiler için atama istenecek. Yavaş yavaş Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmeleri gerektiğini öğrenmeye başladılar."

[Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesi] Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yavaş yavaş Türkiye'ye saygı duymaları gerektiğini, Türkiye'yi eşit bir ortak olarak görmeleri gerektiğini öğrenmeye başladılar. pic.twitter.com/eGoNSL1448 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Temmuz 2018

Gerginlik nasıl başladı?

Hollanda hükümeti ile kriz 2017 yılında başladı. Önce Hollanda’ya gitmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni verilmedi.

Sonra Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Rotterdam Başkonsolosluğu'ndaki halkla buluşması engellendi.

Türkiye'nin bu uygulamalara tepkisi sert oldu. Hollanda'yla tüm üst düzey diplomatik ilişkilerin askıya alındı. İki ülke ilişkileri maslahatgüzar seviyesine indi.

Kaynak: TRT Haber