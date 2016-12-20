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Çavuşoğlu: Saldırının arkasındakileri birlikte ortaya çıkaracağız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus Büyükelçi suikasti soruşturmasında, Türk ve Rus uzmanların birlikte çalışacağını söyledi.

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Çavuşoğlu: Saldırının arkasındakileri birlikte ortaya çıkaracağız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Halep zirvesi için gittiği Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Çavuşoğlu, Büyükelçi suikasti soruşturmasında Türk ve Rus uzmanların birlikte çalışacağını söyledi.

"Sizin büyükelçiniz, bizim de dostumuz Büyükelçi Karlov'a yönelik saldırıyı lanetliyorum" diyen Çavuşoğlu, Rusya kadar, Rus halkı kadar Türk halkının da çok üzgün olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, "Saldırının hedefi ilişkilerimize zarar vermektir" dedi.

Çavuşoğlu, "Hain, alçak terör saldırısının arkasında kimler var bunu da açığa çıkarmak zorundayız. Bunu birlikte başaracağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca Andrey Karlov'un adının Ankara'daki büyükelçiliğin bulunduğu sokağa verileceğini de açıkladı.

Lavrov: Türk tarafına göstermiş olduğu ilgiden dolayı müteşekkiriz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Karlov’un dün hain bir terör saldırısında öldürüldüğünü ifade ederek "Zor bir günde bir araya geliyoruz. Türk tarafına ilk andan itibaren göstermiş olduğu ilgi ve başsağlığı dileklerinden dolayı müteşekkiriz." diye konuştu.

Bu terör saldırısının en kısa zamanda aydınlatılması gerektiğini belirten Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konu, iki ülke liderlerinin anlaştığı gibi ortak bir şekilde soruşturulacak. Rusya soruşturma ekibi Ankara’ya ulaştı. Aynı uçak Karlov’un naaşını ve ailesini yurda getirecek. Bu trajedi hepimizi uluslararası terörizmle daha etkili bir şekilde mücadele etmeye zorluyor. Ayrıca bugünkü toplantının önemini daha da artırıyor. Bugünkü toplantılarda Suriye’deki durum, insani yardımın ulaştırılması ve siyasi çözüme ivme kazandırmasını sağlayacak anlaşmalara varılmasını umut ediyorum." 

Etiketler: rusya, rus büyükelçi karlov, Mevlüt Çavuşoğlu
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