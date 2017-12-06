  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Çavuşoğlu: NATO'dan beklentilerimizi net bir şekilde vurguladık

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO'da düzenlenen terörle mücadele oturumunda, "NATO'dan beklentilerimizi, bugüne kadar yapılan yanlışlar ışığında net bir şekilde ifade ettik' dedi.

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Çavuşoğlu: NATOdan beklentilerimizi net bir şekilde vurguladık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantı marjında farklı konularda oturumlar düzenlendiğini hatırlatan Çavuşoğlu, özellikle terörle mücadele konusunda düzenlenen oturumun önemine dikkat çekti.

Çavuşoğlu, "NATO'dan beklentilerimizi ve müttefiklerimizden beklentileri, bugüne kadar yapılan yanlışlar ışığında net bir şekilde vurguladık." diye konuştu.

 

"YPG konusunda hassasiyetimizi dile getirdik"

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'la dün akşamki görüşmesinin ardından bu sabah beraberlerindeki heyetlerle resmi görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Bu görüşmede de yine YPG konusunda hassasiyetimizi ve Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanımıza verdiği sözün tutulmasını vurguladık." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Tillerson'la görüşmesinde ayrıca bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamayı planladığı Kudüs kararını da ele aldıklarına dikkati çekerek, "Kararın ne kadar yanlış bir karar olduğunu, geri dönülmez sonuçların olabileceğini ve bölgeye istikrar, barış getirmeyeceğini, tam tersi kaosa yol açabileceğini bir kere daha vurguladık." diye konuştu.

ABD-Türkiye arasındaki vize serbestisi konusunda ortak çalışma grubu oluşturulmasında hemfikir olduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bunun hayata geçirilmesiyle birlikte vize konusunda normale, eski günlere dönme konusunda Amerika'nın bir iradesi olduğunu gördük. Biz zaten başından beri karşıydık. Biz, ABD'nin attığı adımlara karşılık verdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA 

Etiketler: nato, dışişleri bakanı çavuşoğlu
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