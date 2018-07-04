Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Kaynak: AA
Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü
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