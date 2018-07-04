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Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le telefonda görüştü.

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Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğiyle ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA

Etiketler: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu
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