Çavuşoğlu, Malki ve Heniyye ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı Malki ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşme yaptı.

Hamas ve Fetih heyetleri, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam eden müzakereler kapsamında, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getireceği açıklanmıştı.