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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif Moskova'da bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.

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Çavuşoğlu, Lavrov ve Zarif Moskovada bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye krizi ve ileriye yönelik atılması gereken adımların değerlendirileceği Türkiye-Rusya-İran Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Moskova’ya geldi.

Ziyareti kapsamında Zarif ile ikili görüşmelerde bulunan Çavuşoğlu, görüşmede, Türkiye ile İran arasındaki ekonomi ile turizm iş birliğini ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konuları görüştü.

Görüşmenin ardından Rus mevkidaşı Lavrov ile ikili toplantıya geçen Çavuşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin her geçen gün daha iyiye gittiğini vurgulayarak, bölgesel konularda da birlikte başarılı çalışmalar yürütüldüğüne işaret etti.

Çavuşoğlu, ikili görüşmelerin ardından üçlü bakanlar toplantısına katılırken, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, sergey lavrov, rusya, Moskova, iran, dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, Cevad Zarif
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