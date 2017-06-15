  • 15 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile bir araya geldi.

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Çavuşoğlu Kuveytli mevkidaşıyla görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kuveyt Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krize ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Çavuşoğlu, daha sonra Ankara'daki programlarına katılmak üzere Kuveyt'ten ayrıldı.

Bakan Çavuşoğlu, dün de Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Körfez bölgesindeki gelişmeleri değerlendirmek üzere Katar'da resmi temaslarda bulunmuştu.

Etiketler: dışişleri bakanı çavuşoğlu, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad
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