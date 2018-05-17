Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi öncesi 37 mevkidaşıyla görüştü

ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail güvenlik güçlerinin saldırılarında 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve en az 3 bin kişinin yaralanması üzerine Türkiye, hem İsrail'e sert tepki gösterdi, hem de Filistin'e destek çalışmalarına hız verdi.

Türkiye, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirve Dönem Başkanı sıfatıyla acil toplantı çağrısı yaptı. İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın yarın yapılacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu bu kapsamda, Filistin meselesine destek toplamak amacıyla İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in yanı sıra İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla telefon diplomasisi yürütmeye başladı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu, son 3 günde Katar'dan Endonezya'ya, Ürdün'den Brunei'ye çok sayıda İİT üyesi ile İsveç ve Polonya gibi Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla telefonda görüştü.

Çavuşoğlu'nun cuma günkü zirve öncesi perşembe öğleden sonraya kadarki zaman diliminde görüştüğü dışişleri bakanı sayısının 37'e ulaştığı öğrenildi. Çavuşoğlu, bu isimlerin bazılarıyla birden fazla telefon görüşmesi yaptı.

Bakan Çavuşoğlu telefonda şu ülkelerin bakanlarıyla görüştü: Katar, İran, Ürdün, Endonezya, Filistin, Afganistan, Azerbaycan, Burkina Faso, Umman, Somali, Venezuela, Yemen, Polonya, Kuveyt, Kazakistan, Brunei, Özbekistan, Mali, Libya, Kırgızistan, Irak, Moritanya, Çad, Mısır, Sierra Leone, Tunus, Cibuti, Gine, Cezayir, Maldivler, Fas, Lübnan, Bahreyn, İsveç, Nijerya, Uganda ve Güney Afrika.

Kudüs BM gündemine taşınacak

Türkiye, İslam ülkeleri ile yürüttüğü diplomatik girişimlerin dışında konuyu daha geniş bir platform olan BM'ye götürmeyi planlıyor.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, aralık ayında olduğu gibi Filistin meselesini BM Genel Kurulu zeminine getirmek için çalışma yapıyor. BMGK'den sonuç alınamaması nedeniyle konunun 193 üyeli Genel Kurul'da ele alınmasının önemine vurgu yapılıyor.

Filistin meselesi geçen yıl sonunda da BM Genel Kurulu'na gelmiş, ABD yönetimi büyük bir hezimet yaşamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından Kudüs için Filistin'e destek girişimleri hızlanmıştı.

Türkiye ve bazı İslam ülkelerinin girişimiyle konu BM zeminine taşınmıştı. BMGK'nin geçici üyesi Mısır, ABD kararının geçersiz sayılması için hazırlanan karar tasarısını konseye sunmuş ancak beklendiği üzere daimi üye ABD'nin vetosuyla tasarı kabul edilmemişti. 15 üyeli BMGK'de sadece ABD tasarıyı veto etmiş, tasarı lehine 14 oy çıkmasına rağmen karar alınamamıştı.

Bunun üzerine tasarı, BM Genel Kurulu'na taşınmıştı. Daha önce reddedilen karar tasarısı, yine Türkiye ve birçok İslam ülkesinin girişimleriyle 193 üyeli BM Genel Kurulu'na sunulmuştu. BM Genel Kurulu'nda 21 Aralık'ta yapılan oylamada tasarı 9'a karşı 128 oyla kabul görmüştü. ABD ve İsrail’in dışında sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Kaynak: AA