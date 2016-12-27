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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif'le telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarifle telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Zarif ile yaptığı görüşmede Suriye ve Irak'taki gelişmeler ele alındı.

Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif, dışişleri bakanları, telefon görüşmesi, suriye, Irak
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