Çavuşoğlu ile Lavrov Suriye'yi görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme karşı tarafın talebiyle gerçekleşti.
Görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşme karşı tarafın talebiyle gerçekleşti.
Görüşmede, Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde Kazakistan'ın başkenti Astana'da devam eden Suriye toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.