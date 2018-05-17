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Çavuşoğlu: Gazze'deki katliam Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı" dedi.

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- (İsrail Büyükelçisine tepki) Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde.

- (ABD'deki Ambargo davası) Tamamen siyasi motifli. Suçsuz birine 32 ay ceza vermek hukuka aykırı.

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