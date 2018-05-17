Çavuşoğlu: Gazze'deki katliam Uluslararası Ceza Mahkemesine taşınmalı

- (İsrail Büyükelçisine tepki) Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde.
- (ABD'deki Ambargo davası) Tamamen siyasi motifli. Suçsuz birine 32 ay ceza vermek hukuka aykırı.
Ayrıntılar geliyor...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınmalı" dedi.
- (İsrail Büyükelçisine tepki) Mağduriyet yaratma çabasında, ucuz politikalar peşinde.
- (ABD'deki Ambargo davası) Tamamen siyasi motifli. Suçsuz birine 32 ay ceza vermek hukuka aykırı.
Ayrıntılar geliyor...