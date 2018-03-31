Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki, telefonda görüştü.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında dün düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi sonucu en az 15 Filistinli şehit edilmiş, yaklaşık 1400 Filistinli yaralanmıştı.

Kaynak: AA