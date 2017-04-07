Çavuşoğlu: Biz sistemi netleştirmeye çalışıyoruz

Antalya'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi'nde bir otelde Alanya ve Gazipaşa ilçelerindeki muhtarlarla istişare toplantısında bir araya geldi.

Türkiye'nin geleceği için önemli bir anayasa değişikliğinin, 16 Nisan'da hep birlikte oylanacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Demokraside patron millettir, millet ne derse o olacak. Türkiye'yi, kim yönetecek millet karar verir. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili de milletin karar vermesi gerekiyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Söz de karar da milletindir. Biz sistemi netleştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"Adalet tecelli etmezse huzursuz oluruz"

Yeni cumhurbaşkanlığı sisteminin öneminden bahseden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Adaletin tecelli edeceğinden herkesin emin olması gerekiyor. Adalet tecelli etmezse huzursuz oluruz. Geleceğe yönelik güvenimiz olmaz. Yani sistemin güçlü olması bakımından önemli. Biz bunların hepsini MHP ile enine boyuna değerlendirdik ve geçmişte tüm büyüklerimizin talep ettiği, hatta olması için çalıştığı bu sistemi geliştirdik. Geçmişte Muhsin Yazıcıoğlu hep başkanlık sistemini savunuyordu. Devletin geleceğinin şahıslara bağlı olmaması gerekiyor. Yarını düşünerek sistemi güçlendirmemiz gerekiyor."

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa'nın gece gündüz "hayır" için çalıştığını dile getirerek, kendisi ve diğer bakanlara izin verilmezken, "hayır" için gidenlere, PKK'ya meydanların, salonların açıldığına işaret etti.