Çavuşoğlu: Barzani yönetimi adım atabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

"Bu hatadan dönerlerse ilişkilerimizi sürdürürüz"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, IKBY'deki gayrimeşru referandum hakkında, "Henüz iş işten geçmiş değil, Barzani yönetimi adım atabilir. Bu hatadan dönerlerse ilişkilerimizi sürdürürüz, geçmişte nasıl davrandıysak yine öyle davranırız." şeklinde konuştu.

Sınır kapılarının Irak tarafındaki kontrolünün Bağdat yönetiminde olması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye-Irak sınırındaki Ovacık kapısına ilişkin, "Ovacık Kapısının açılması teknik olarak mümkün ama sınırın öbür tarafındaki koridoru kim oluşturacak, güvenliği kim sağlayacak. Tabi ki Irak yönetiminin yapması gerek." açıklamasında bulundu.

"İran'ın dışlanması vahim bir hatadır"

Çavuşoğlu, "İran'ın dışlanması ve köşeye sıkıştırılması veya bir ülke istiyor diye İran'ın tamamen ortadan kaldırılması çok ciddi, vahim bir hatadır." dedi.