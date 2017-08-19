Çavuşoğlu, Barselona saldırısında yaralanan Türk vatandaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barselona'daki terör saldırısında yaralanan Türk vatandaşı Emre Eroğlu ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Çavuşoğlu Barselona'daki saldırıda yaralanan Türk vatandaşı Eroğlu ile telefonda görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türkiye'nin Barselona Başkonsolosluğunun Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Barselona'daki terör saldırısında yaralanan vatandaşımız Emre Eroğlu'nun durumu ve morali iyi. Herkese selamı var." ifadeleri kullanıldı.