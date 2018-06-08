Çavuşoğlu Avusturyalı ve İtalyan mevkidaşıyla telefonla görüştü

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Avusturyalı mevkidaşı Kneissl ile Avusturya'nın 7 camiyi kapatma kararına ilişkin bugün telefonla görüştüğünü bildirdi.

Çavuşoğlu'nun Kneissl'a, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un, Türkiye tarafından Avusturya'ya gönderilen ve Avusturya-Türk İslam Birliği'ne (ATİB) bağlı görev yapan din görevlilerine oturum izni verilmeyeceği ve Türk toplumuna ait bir cami dahil 7 caminin kapatılacağı yönündeki açıklamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği belirtildi.

Avusturya hükümeti, ülkede biri Türklere ait 7 caminin faaliyetlerinin durdurulmasına ve yurt dışından finanse edilen çok sayıda imamın sınır dışı edilmesine karar vermişti. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ATİB'de görevli 2 imamın oturumları iptal edilirken, çok sayıda imama yönelik sınır dışı süreci başlatılmıştı.

Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi ile telefonla görüştü.

Kaynak: AA