  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Çavuşoğlu, Arakan'a yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Arakan'a yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

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Çavuşoğlu, Arakana yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımların ulaştırıldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Arakan'a yapılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin gayretleriyle Arakan Maungdaw'da günlerdir gıdası olmayan köylerdeki 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldığını vurgulayan Çavuşoğlu, "TİKA'mız eliyle botlarla veya helikopterlerle dağıtılan 150 tonluk yardımlar pirinç ve kuru balıktan oluşuyor. Zor koşullarda milletimizin selamını Arakanlı kardeşlerimize ileten TİKA görevlilerimizin gayretleri takdire şayandır. Nerede bir mağdur ve mazlum varsa onlarla olmaya çabalıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Arakan, twitter, Türkiye'den Arakan'a yardım
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