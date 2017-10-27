  • 27 EKIM 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.836
    EURO 4.461
  • BIST 107164.49
    ALTIN 156.095
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerindeki mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, İran ve Almanya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde ilk olarak Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu'nun telefon trafiği İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile devam etti.

Çavuşoğlu-Zarif görüşmesinde, Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.
 

Etiketler: Sigmar Gabriel, Mevlüt Çavuşoğlu, almanya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER