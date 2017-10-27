Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dünyanın çeşitli bölgelerindeki mevkidaşları ile telefon görüşmeleri yaptı. Mevlüt Çavuşoğlu, Etiyopya, İran ve Almanya Dışişleri Bakanları ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sabah saatlerinde ilk olarak Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu'nun telefon trafiği İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile devam etti.

Çavuşoğlu-Zarif görüşmesinde, Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, son olarak Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüşmesi yaptı.

Görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Çavuşoğlu-Gabriel görüşmesi, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleşti.

