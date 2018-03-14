Çavuşoğlu: 19 Mart'ta yapacağımız görüşme ertelenebilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "19 Mart'ta yapacağımız görüşme Tillerson görevden ayrıldığı için ertelenebilir." dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye-Rusya 6. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.
Ayrıntılar geliyor...