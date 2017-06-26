Çarpık kentleşme sorunu tarihe karışacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehirlerde çarpık kentleşmeden kaynaklanan kötü silüetin giderilmesi amacıyla imarda bazı yeni düzenlemeleri kapsayan yönetmelik taslağını Başbakanlığa gönderdi. "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği"nin 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği" taslağı, martta internet sitesi üzerinden, belediyeler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin görüşlerine açıldı.

Görüşler çerçevesinde son şekli verilerek Başbakanlığa gönderilen yönetmeliğin, 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.

"Şehirlerin dikey yerine yatay gelişmesinin" hedeflendiği yönetmelik taslağında, plan, fen, sağlık ve sürdürülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile projelendirme ve denetime ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Birden fazla yönetmelik uygulamasına son verilerek tek bir yönetmeliğe geçilmesini esas alan yeni düzenlemeyle, inşaat sektöründe birçok yenilik hayata geçirilecek.

Stüdyo dairelere izin yok

Düzenlemeler arasında, 1 0 stüdyo dairelerin bundan sonra imar projelerine dahil edilmemesi, yeni tip konut projelerinde en küçük dairenin 1 1 ve minimum 28 metrekare olarak tasarlanması da yer alıyor.

Taslağa göre, çeşitli bölgelerde imar planıyla getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda, elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri, arazi meyli, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkinin özellikleri ile bu parsellerde inşa edilecek yapıların ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları göz önünde tutularak belirlenecek.

Parsel büyüklükleri hakkındaki hükümlere uyulmayan arsalarda yeni veya ilave yapı ruhsatı düzenlenemeyecek. Ayrıca yoldan kotlandırılan binalarda, yoldan düşük arazilerde kademelendirme esası da getirilecek.

Belediyeler kendi yönetmeliklerini hazırlayabilecek

Yönetmeliğin genel ilke ve esasları değiştirilmemek kaydıyla, il ve büyükşehir belediyelerinin kendi yönetmeliklerini hazırlamalarına ve bu sayede yöresel uygulama yapmalarına imkan tanınacak.

İlgili idareler, imar planlarında açıklanmamış ve bu yönetmelikte yer almamış hususlarda, yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplamasına yönelik kurallar koymaya, yapıların inşasında yöresel malzeme kullanılmasına ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk getirmeye de yetkilendirilecek.

Emsal harici alanlar ise yangın merdiveni hariç parselin toplam emsale esas alanının yüzde 30'unu geçmemesi kaydıyla idarelerce belirlenecek.

Yönetmelik taslağında, subasman kotunda yapılacak otopark alanlarına ilişkin yeni düzenlemeler de yer aldı.

Buna göre, subasman kotunda oluşturulan ve mevzuat gereği yapılması zorunlu olan otopark alanlarının 2 katı alan ve bunun yanında bütün cepheleri gömülü otoparklar emsal dışında yapılabilecek. Yine subasman kotu altında, kısmen açığa çıksa dahi zorunlu ve bazı ortak alanlar yapılabilecek.

Otoparkların, bina yan, arka ve kısmen ön bahçenin altına yapılabilmesi de sağlanacak.

Taban alanı sınırı yüzde 60'a kadar çıkarıldı

Mevcut yönetmelikte ayrık veya blok nizam parsellerde yapının oturacağı alan, parselin yüzde 40'ını geçemiyordu. Yeni yönetmelik taslağında ise emsal verilip taban alanı verilmeyen parsellerde, çekme mesafeleri içinde kalmak şartıyla yüzde 40 olan taban alanı sınırı yüzde 60'a kadar çıkarılabilecek. Böylece yatay mimarinin teşvik edilmesi planlanıyor.

Yönetmelikle, özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı beklenmeden kazı izin belgesi verilebilecek.

Ancak kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunlu hale gelecek.

Yeni yönetmelikle, yol boyu ticaretin teşekkül ettiği konut alanlarında, zemin katlarda otopark yükünün karşılanması şartıyla ticari kullanımlara izin verilecek.

Buna göre, bu alanlarda gürültü ve kirlilik oluşturmayan, imalathane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkan, kuaför, terzi, muayenehane, fizik tedavi müessesesi, sağlık kabini ile aile sağlığı, ağız ve diş sağlığı, diyaliz, psikoteknik değerlendirme, üremeye yardımcı tedavi, genetik hastalıklar tanı, evde bakım, işitme cihazı, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, lokanta, pastane, anaokulu, kreş gibi konut dışı hizmetlerin ticari kullanımlarına izin verilecek.

Baz istasyonları için ruhsat şartı kaldırıldı

Düzenleme, elektronik haberleşme istasyonlarındaki ruhsat şartının kaldırılmasını da kapsıyor.

Buna göre, özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, fenni mesuliyeti üstlenilmek, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan güvenlik sertifikası alınmak kaydıyla, yer seçim belgesiyle, ayrıca ruhsat alınmasına gerek kalmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilecek.

Bunun yanı sıra güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulamasında ruhsata ilişkin yenilikler getirildi.

Bu kapsamda, bina kabuğunun yalıtımı ve pencere değişimi, binanın kendi ihtiyacı için olan ve taşıyıcı sistemi etkilemeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulaması ruhsata tabi olmayacak. AA