Çapa Tıp Fakültesi taşınıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Hasdal'a taşınacağını açıkladı.

Merkezdeki binada poliklinik hizmetlerine devam edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.

Erdoğan şunları söyledi:

"Çapa 110 dönüm bir arazi üzerinde şimdiyse biz Hasdal'da 1100 dönüm araziyi İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne tahsis etmiş bulunuyoruz. Çapa orada artık bütün bölümleriyle Tıp Fakültesi içerisinde gereken ne varsa hepsi orada olacak. Adeta bizim şehir hastaneleri projelendirmesinin bir farklı uygulamasını hem üniversite hem hastane olarak orada uygulamaya koyacağız. Yeni dönemde Çapa merkezde sadece poliklinik hizmeti verir hale gelecek. Artık eğitim öğretimde öğrencilerimiz inşallah Hasdal'daki yerde 2 tane Sağlık Bilimleri'nden üniversite olacak. Yolun bir tarafından çaprazda İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olurken diğer tarafta da Bezmialem Sağlık Bilimleri Üniversitesi yapılacak o da yaklaşık 700 dönüm kadar bir arazi olacak. Zira bizim artık ciddi sayıda ve oranda doktora sağlık elemanlarına hemşirelere ihtiyacımız var. Şimdi gerçi hemşirelerde büyük bir açık kapandı ama biz bunu yine de yeterli bulmuyoruz. Öyle zannediyorum ki şöyle bir 4 sene sonra falan oralar bitecektir. Şu anda proje çalışmalarına artık hocalarımızın riyasetinde sağlık bilimlerinde uzman mimarlarla devam ediliyor. Kısa zamanda bitip ondan sonra da uygulamaya geçmiş olacağız."

İngiltere'deki terör saldırısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere'nin Manchester şehrinde meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek, "Türkiye olarak saldırıda ilk belirlemelere göre 22 vatandaşını kaybeden, 59 vatandaşı yaralanan İngiltere devletinin ve İngiliz halkının acısını paylaşıyoruz. Terör örgütleriyle mücadelesinde tüm ülkeler gibi İngiltere'nin de yanında olduğumuzu burada ifade etmek isterim." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Türkiye, sahip olduğu en büyük gücü genç ve yetişmiş insan kaynağı olan bir ülkedir. Bunun için her alanda gençlerimizin enerjisine, azmine, birikimine, gayretine ihtiyacımız var. Başarının yolu, düzenli ve bilinçli çalışmaktan geçiyor." dedi.



