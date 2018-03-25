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Buradasınız : » » Cansız çocuk mankenine el yapımı patlayıcı tuzakladılar

Cansız çocuk mankenine el yapımı patlayıcı tuzakladılar

Afrin'den kaçarken çok sayıda ev ve iş yerini tuzaklayan YPG/PKK'lı terörsitlerin, cansız çocuk mankenine el yapımı patlayıcı düzeneği kurduğu ortaya çıktı.

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Cansız çocuk mankenine el yapımı patlayıcı tuzakladılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.

Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle, ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor.

Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk mankeni üzerine hazırlanması dikkat çekti.

ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, tuzak, eyp, afrin
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