Cansız çocuk mankenine el yapımı patlayıcı tuzakladılar

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin kent merkezinde hayat normale dönmeye başladı.
- TSK: Afrin bölgesi tamamen kontrol altına alındı
- Vahşice katledilen 110 ÖSO askerinin gömüldüğü yer bulundu
- Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3740'a yükseldi
- Teröristlerin kaçarken bıraktığı mühimmatlar bir depoda ortaya çıkarıldı
- Mobil mutfak ve fırınla Afrinlilere sıcak yemek
- YPG/PKK'nın kirli planları, 17 yaşındaki teröristin ifadelerine yansıdı
Teröristlerin ilçeden kaçarken çevredeki pek çok yeri el yapımı patlayıcıyla tuzaklaması nedeniyle, ilçede titizlikle bomba taramaları ve imha çalışmaları devam ediyor.
Afrin merkezinde bir dükkanda arama çalışmaları yapan askerler, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği ele geçirdi. Düzeneklerden bir tanesinin, cansız çocuk mankeni üzerine hazırlanması dikkat çekti.
ÖSO mensupları, ilçedeki el yapımı patlayıcıların otomobil, ev ve iş yerlerine döşendiğini ancak pek çoğunu tespit ettiklerini dile getirdi.Ele geçirilen patlayıcı maddeler daha sonra askerler tarafından imha edildi.
Kaynak: İHA