CANLI | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'da konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı Meydanı'nda düzenlenen "İstanbul Buluşması"nda konuşuyor.

"Büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenikapı'daki vatandaşlara seslenerek, "İstanbul 16 Nisan'a hazır mı?" dedi.

Halk oylamasına bir hafta süre kaldığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz noktada artık bize sadece anayasa değişikliğini geçirmek yetmez, çok daha büyük bir sorumlulukla karşı karşıyayız. İstanbul 16 Nisan'da öyle bir 'evet' demeli ki 99 yıl önce bu mübarek şehri ayaklarıyla kirletenlerden başlayarak Türkiye'ye, Türk milletine kem gözle bakan kim varsa hepsinin de yüreği titremeli." dedi.

"İnançla yolumuza devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa sürede öyle bir devrim gerçekleştirdik ki bizi küçümseyenlerin hepsi mahcup olarak baktı, Batı bile ne dedi; 'Sessiz devrim.' dedi. Şimdi o 'sessiz devrim' diyenler kudurdular. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz inançla, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

"48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir"

Amerika'nın tüm tarihi boyunca 17 başkanla yönetildiğini belirten Erdoğan, aynı dönemde Fransa'da 11 cumhurbaşkanı seçildiğini, İngiltere'de 15 hükümet kurulduğunu söyledi.

En fazla Almanya'nın hükümet değiştirdiğini belirten Erdoğan, "O da 24 hükümetle bugüne ulaşmış. Bizim 48 hükümet kurmuş olmamız demokrasimizin gücünün değil, istikrarsız olduğunun ifadesidir." dedi.

"Tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "16 Nisan'da yaptığımız iş, Amerika'yı yeniden keşfetmek değil. 16 Nisan'da merhum Özal'dan Demirel'e, Türkeş'ten Erbakan'a, Yazıcıoğlu'na kadar tüm liderlerin özlemi olan bir değişimi hayata geçiriyoruz. Tek fark; onların uygun şartları bulup bu değişimi başlatamamış olmaları, bizim ise bu adımı atmış bulunmamızdır. Elbette bu adımı atmak bizim için de kolay olmadı. Çok zor şartlar geçirdik. 2002 yılının kasımından beri ne zaman ülkemizin geleceği için önemli bir projeyi hayata geçirmeye kalksak her defasında birileri ortalığı toz dumana karıştırdı." şeklinde konuştu.

"Meclis'ten geçip bana geldiğinde bunu onaylarım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(İdam talebi) Benim kanaatimi biliyorsunuz, işte karar 16 Nisan. 16 Nisan'da sandıktan çıkacak her 'evet' onun da yolunu açacaktır. Bak Kılıçdaroğlu ne diyor; 'Ben hayır demem.' diyor, tamam ne güzel. Sayın Bahçeli zaten kanaatini açıkladı; 'Ben evet derim.' diyor. Sayın Yıldırım'ın da kanaatini biliyorum. Meclis'ten geçip bana geldiğinde ben de bunu onaylarım. Tereddütsüz onaylarım, zira şehitlerimizin o katillerini affetme yetkimiz bizim yok, böyle bir şey yapamayız." ifadesini kullandı.