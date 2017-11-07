  • 07 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.869
    EURO 4.476
  • BIST 113422.82
    ALTIN 158.716
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Canikli, 8-9 Kasım'da gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Belçika'ya gidecek.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısına katılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'da katılmak üzere gideceği Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Canikli, toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, Romanya, Arnavutluk Savunma Bakanları, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Bakan Canikli ayrıca Fransa ve İtalya Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Kaynak: AA 

Etiketler: nato savunma bakanları toplantısı, milli savunma bakanı canikli, 8-9 Kasım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER