Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'da katılmak üzere gideceği Brüksel'de, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve bazı ülkelerin savunma bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Canikli, toplantı kapsamında NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, İspanya, Romanya, Arnavutluk Savunma Bakanları, NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) ile ikili görüşmelerde bulunacak.

Bakan Canikli ayrıca Fransa ve İtalya Savunma Bakanları ile üçlü toplantıda bir araya gelecek.

Kaynak: AA