Canikli: Bu millet egemenliği için ne gerekiyorsa yapar

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bu millet egemenliği için özgürlüğünün korunması için ne gerekiyorsa yapar. Hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli öder, bu toprakları çiğnetmez, bu bayrakları indirtmez, bu ezanları dindirmez" dedi.

Giresun Valiliğini ziyaret eden Canikli, daha sonra Görele ilçe Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "Görele Kemeçe ve Horon Festivali"ne katıldı.

Canikli, etkinlikte yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin toprak bütünlüğünün ortadan kaldırılamayacağını vurgulayan Canikli, şöyle devam etti:

"Bu millet egemenliği için özgürlüğünün korunması için ne gerekiyorsa yapar. Hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa o bedeli öder, bu toprakları çiğnetmez, bu bayrakları indirtmez, bu ezanları dindirmez. Bunun en canlı örneğini, en yakın örneğini görmek isteyenler 15 Temmuz'daki görüntüleri, fotoğrafları izlesinler, ona göre adım atsınlar. Bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu orada göreceklerdir. Anlamazlarsa bir kez daha anlatırız onlara. Bu milletin en kolay yaptığı şeylerden bir tanesi gerektiğinde destan yazmak. Sadece Çanakkale Boğazı'nı geçirmemek için 250 bin şehit vermiş bir millettir bu millet."

Canikli, bu millete kötülük yapmak istenirse, özellikle suyunu içtiği, ekmeğini yediği ülkeye ihanet eden olursa onun da cezasını milletin vereceğini, verdiğini, vermeye de devam edeceğini dile getirdi.

Darbe girişimine karşı halkın kahramanca direnişine dikkati çeken Canikli, "15 Temmuz gecesinde Görele'nin nasıl kahramanlık destanı yazdığını tüm dünya biliyor; Türk milletinin tamamı gibi, 80 milyon gibi. Onun için bize bu huzur ortamını bahşeden Rabb'imize ve gerektiğinde bedenlerinin toprağa düşmesine göz yuman, şehitlik mertebesine erişen, ona seve seve koşan şehitlerimize, kahramanlarımıza bir kez daha şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fındık fiyatları

Başbakan Yardımcısı Canikli, fındık fiyatlarına da değindi.

Bu konuda önceki yıllarda çok oyunlar oynandığını anlatan Canikli, "Özellikle 3-5 kişi fındığın fiyatını sürekli aşağı çekmek, üreticiyi mağdur edip kendi kazançlarını, kendi rantlarını yükseltmek için hep bir çalışma içerisinde oldular ama hiç başaramadılar. Başarsalardı zaten fındığın fiyatı bu noktaya gelmezdi." değerlendirmesini yaptı.

Yeni sezonun yaklaştığını hatırlatan Canikli, alım zamanı geldiğinde üretici fındığın fiyatından memnun olmazsa ürün alımı dahil her türlü yöntemi kullanacaklarını bildirdi.

Canikli, "Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alıp piyasaya girmesi dahil her türlü yöntemi kullanacağız ve belirli bir fiyatın altına düşmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Bunu buradan bir kez daha söylüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.