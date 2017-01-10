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Buradasınız : » » Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar tatili

Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar tatili

Çanakkale'nin 7 ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

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Çanakkalenin bazı ilçelerinde kar tatili

Çanakkale Valililğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi. 

Kar tatili yapılan ilçeler şöyle; Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice 

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