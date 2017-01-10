Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar tatili

Çanakkale Valililğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.

Kar tatili yapılan ilçeler şöyle; Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice