Çanakkale'nin bazı ilçelerinde kar tatili

Çanakkale Valililğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.
Kar tatili yapılan ilçeler şöyle; Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice
Çanakkale'nin 7 ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okullar tatil edildi.
Çanakkale Valililğinden yapılan açıklamaya göre olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildi.
Kar tatili yapılan ilçeler şöyle; Gelibolu, Lapseki, Biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine ve Yenice